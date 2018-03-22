СМИ: в России могут повысить подоходный налог до 15%

В январе в российских СМИ уже появлялась информация о возможном повышении НДФЛ

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Вероятность увеличения налога на доходы физических лиц с 13% до 15% рассматривалась на одном из первых после выборов президента совещаний у главы правительства Дмитрия Медведева. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

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Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабинете обсуждаются разные меры, но все они пока только озвучиваются на уровне предложений.

В январе в российских СМИ уже появлялась информация о возможном повышении НДФЛ. Тогда министр финансов России Антон Силуанов заявил, что против такой инициативы, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что конкретных решений по этому вопросу пока нет.

Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15-16% и введение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что "консенсус достигнут", пишут "Ведомости".

В Узбекистане с 2016 года введена прогрессивная ставка на доходы физических лиц. Ее минимальная величина составляет семь с половиной процентов.