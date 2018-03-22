11:41 22 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Кошелек с деньгами и банковскими картами

СМИ: в России могут повысить подоходный налог до 15%

© Sputnik/ Владимир Трефилов
В мире
Получить короткую ссылку
36 0 0

В январе в российских СМИ уже появлялась информация о возможном повышении НДФЛ

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Вероятность увеличения налога на доходы физических лиц с 13% до 15% рассматривалась на одном из первых после выборов президента совещаний у главы правительства Дмитрия Медведева. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров
Sputnik / Алексей Дружинин
Замглавы Минфина России рассказал о налоговой системе узбекским коллегам
Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабинете обсуждаются разные меры, но все они пока только озвучиваются на уровне предложений.

В январе в российских СМИ уже появлялась информация о возможном повышении НДФЛ. Тогда министр финансов России Антон Силуанов заявил, что против такой инициативы, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что конкретных решений по этому вопросу пока нет.

Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15-16% и введение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что "консенсус достигнут", пишут "Ведомости".

В Узбекистане с 2016 года введена прогрессивная ставка на доходы физических лиц. Ее минимальная величина составляет семь с половиной процентов.

По теме

Петербургский депутат предложил удвоить налоги для букмекеров перед ЧМ-2018
В Узбекистане иностранных футбольных тренеров избавят от налогов
Меценаты в Узбекистане могут получить налоговые льготы
Теги:
подоходный налог, НДФЛ, налоги, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международная специализированная выставка Образование XXI век (21.03.2018). Ереван
    Ученье – свет

    О том, как Россия помогает Армении готовить высококвалифицированные кадры, предоставляя места в российских вузах, - в материале Sputnik.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Дайте подумать!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис до сих пор не решил, поздравлять ли Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Невежливый жест

    Евродепутат раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за отказ поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Живой товар

    Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми.

  • Керсти Кальюлайд
    Невероятно, но факт

    Вопреки попыткам эстонских политиков превратить Таллинн в полностью эстоноязычный город, президент страны Керсти Кальюлайд готовит речь на русском.

  • Игрок ЦСКА Алан Дзагоев на тренировке
    Футбольный доход

    Стало известно, сколько зарабатывает осетинский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев – опубликован рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование Навруза в Ташкенте
Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз
Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев на праздновании Навруза в Самарканде
Что Назарбаев пожелал узбекскому народу в день Навруза
Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Где будет закрыт проезд на Навруз

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054