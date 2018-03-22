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Снимок Земли из космоса

Лето станет длиннее на два месяца, а качество водных ресурсов ухудшится

© Sputnik/ Герман Титов
В мире
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Основной фактор потепления на планете — это парниковые газы, которые появляются от деятельности человека, их увеличение приведет к ухудшению качества водных ресурсов

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Ученые из Университета Тель-Авива прогнозируют глобальные изменения климата, способные существенно повлиять на длительность летнего периода.

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Парниковые газы — основной фактор, ответственный за климатические изменения, и он напрямую связан с деятельностью человека. Израильские ученые, опубликовавшие свое исследование в Международном журнале климатологии, приходят к тревожным выводам: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу — на 50%, сообщает "Моя планета".

Сухой и жаркий период в таких странах, как Израиль, Египет, Ливан и Турция, увеличится до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев. Эти изменения могут значительно повлиять на жизнь региона: ухудшить качество водных ресурсов, изменить сроки и интенсивность сезонных заболеваний. Необходимо подготовиться к изменению климата, считают ученые, поскольку предотвратить потепление, кажется, уже невозможно.

Теги:
водные ресурсы, глобальное потепление, климат, планета, научные исследования, Центральная Азия, СНГ, Европа, США



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