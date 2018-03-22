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Государственный департамент США

США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии

© Sputnik/
В мире
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Ранее от имени группировки в сети были опубликованы сюжеты, которые показывали тренировки взрослых боевиков и детей

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии, связанную с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Кадры удара ВКС РФ по командованию Джебхат ан-Нусры
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ВКС РФ уничтожили командование "Джебхат ан-Нусры" во время совещания
"Катибат аль-Имам аль-Бухари" — крупнейшая узбекская боевая организация в Сирии. Группировка играет значительную роль в боях на северо-западе Сирии, сражаясь вместе с другими группировками, включая "Джебхат ан-Нусру" — подразделение "Аль-Каиды" в Сирии, которые внесены госдепартаментом в список иностранных террористических организаций", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Группировка публиковала видеосюжеты, в которых показывала тренировки взрослых боевиков и детей.

Теги:
Боевики, Борьба с терроризмом, Катибат аль-Имам аль-Бухари, Джебхат ан-Нусра, Сирия, США, Узбекистан



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