США внесли в список санкций узбекскую группировку в Сирии

"Катибат аль-Имам аль-Бухари" — крупнейшая узбекская боевая организация в Сирии. Группировка играет значительную роль в боях на северо-западе Сирии, сражаясь вместе с другими группировками, включая "Джебхат ан-Нусру" — подразделение "Аль-Каиды" в Сирии, которые внесены госдепартаментом в список иностранных террористических организаций", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Группировка публиковала видеосюжеты, в которых показывала тренировки взрослых боевиков и детей.