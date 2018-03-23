Мощная гражданская позиция: Путин обратился к гражданам России

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России.
Президент отметил, что сразу после объявления первых результатов он выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе, поблагодарил сторонников и всех, кто участвовал в выборах. Однако президент решил, что этого мало.
"Учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России", — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина.
Вновь избранный президент отметил, что все, о чем он говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.
Он добавил, что проблемы должны быть решены как можно быстрее, но уточнил, что безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, изменить в одночасье.