Мощная гражданская позиция: Путин обратился к гражданам России

Президент России выступил с обращением, в котором отметил, что тех слов благодарности, которые он сказал в центре Москвы сразу после оглашения результатов, мало, поэтому он хочет обратиться ко всем гражданам России

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов президента России.

В них приняли участие более 67% избирателей — свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан — более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории страны, пишет пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что сразу после объявления первых результатов он выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе, поблагодарил сторонников и всех, кто участвовал в выборах. Однако президент решил, что этого мало.

"Учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России", — цитирует пресс-служба Кремля слова Путина.

Вновь избранный президент отметил, что все, о чем он говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.

Он добавил, что проблемы должны быть решены как можно быстрее, но уточнил, что безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, изменить в одночасье.