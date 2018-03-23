22:13 23 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобиль французской полиции

Мужчина во Франции захватил заложников и требует освобождения Абдеслама

MATTHIEU ALEXANDRE / AFP
В мире
Получить короткую ссылку
195310

Выходец из Марокко захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб и требует освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, удерживает по меньшей мере одного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

"В это самое время он удерживает одного человека", — заявил диктор телеканала.

К супермаркету Super U, в котором разворачиваются события, прибыли родные злоумышленника — его мама и две сестры.

Сообщалось, что мужчина, вероятно, является выходцем из Марокко и был ранее известен французским спецслужбам. Он требует освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

Перед нападением он убил автомобилиста и забрал его машину.

"Он выстрелил в голову водителя машины Opel белого цвета. На этой машине он поехал к супермаркету, где убил двух человек и удерживал группу заложников", — сообщили в эфире BFMTV.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в РФ). Сообщалось, что жертвами захвата заложников стали три человека.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с нападением на супермаркет сразу по нескольким статьям, связанным с террористическими объединениями.

Теги:
Франция, Захват заложников



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

  • Заседание парламента Армении (архивное фото)
    Премьер всемогущий

    В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Весенние наряды на Miss Union Fashion
Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion
Абдуллаев, председатель Узбекской национально-культурной автономии Москвы, о том, как изменилось отношение к Наврузу в столице
Абдуллаев: Навруз в столице России празднуют и узбеки, и коренные москвичи
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (март-2018)
Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054