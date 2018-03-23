Мужчина во Франции захватил заложников и требует освобождения Абдеслама

Выходец из Марокко захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб и требует освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, удерживает по меньшей мере одного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

"В это самое время он удерживает одного человека", — заявил диктор телеканала.

К супермаркету Super U, в котором разворачиваются события, прибыли родные злоумышленника — его мама и две сестры.

Сообщалось, что мужчина, вероятно, является выходцем из Марокко и был ранее известен французским спецслужбам. Он требует освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама.

Перед нападением он убил автомобилиста и забрал его машину.

"Он выстрелил в голову водителя машины Opel белого цвета. На этой машине он поехал к супермаркету, где убил двух человек и удерживал группу заложников", — сообщили в эфире BFMTV.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в РФ). Сообщалось, что жертвами захвата заложников стали три человека.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с нападением на супермаркет сразу по нескольким статьям, связанным с террористическими объединениями.