Около 20 стран ЕС готовятся к высылке российских дипломатов

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. До двадцати европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.
В частности, согласно изданию, которое не указывает свой источник информации, в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания.
Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.
Россия категорически отрицает причастность к инциденту со Скрипалями. Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес России чушью и напомнил, что у нее нет химоружия: его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Кроме того, он заявил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела об отравлении, но для этого нужна заинтересованность и другой стороны.