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Около 20 стран ЕС готовятся к высылке российских дипломатов

© Flickr/ fdecomite
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (23)
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Лидеры стран ЕС согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения"

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. До двадцати европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Британский полицейский на месте, где был обнаружен автомобиль Скрипаля
© REUTERS/ Henry Nicholls
МИД РФ о "деле Скрипаля": раскрывайте данные, и мы придем к истине
По данным британского издания, подобный "беспрецедентный" шаг страны намерены начать в понедельник с отзыва на четыре недели посла России в ЕС Маркуса Эдерера, о чем было объявлено накануне.

В частности, согласно изданию, которое не указывает свой источник информации, в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания.

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ.

Часовая башня Биг-Бен Вестминстерского дворца в Лондоне.
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Дело Скрипаля — вишенка на торте в информационной войне с Россией
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Россия категорически отрицает причастность к инциденту со Скрипалями. Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес России чушью и напомнил, что у нее нет химоружия: его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Кроме того, он заявил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела об отравлении, но для этого нужна заинтересованность и другой стороны.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (23)
Теги:
Сергей Скрипаль, ЕС, Россия, Политика



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    Воздушный спор

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