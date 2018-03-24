Двое человек задержаны по делу о захвате заложников на юге Франции

Полицейский, обменявший себя на заложника при теракте во Франции, скончался

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Несовершеннолетний друг устроившего теракт на юге Франции задержан за преступный сговор с террористом, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио FranceInfo.

Отмечается, что ранее была задержана 18-летняя подруга преступника.

MATTHIEU ALEXANDRE / AFP Мужчина во Франции захватил заложников и требует освобождения Абдеслама

Напомним, серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу, 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.

В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило 4 человека. В субботу, 24 марта, в больнице скончался жандарм Арно Бельтрам, обменявший себя на заложника в супермаркете.

Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).