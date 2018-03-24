Двое человек задержаны по делу о захвате заложников на юге Франции

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Несовершеннолетний друг устроившего теракт на юге Франции задержан за преступный сговор с террористом, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио FranceInfo.
Отмечается, что ранее была задержана 18-летняя подруга преступника.
В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило 4 человека. В субботу, 24 марта, в больнице скончался жандарм Арно Бельтрам, обменявший себя на заложника в супермаркете.
Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).