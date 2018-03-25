Голосование на парламентских выборах началось в Туркменистане

При любой активности выборы будут признаны состоявшимися, поскольку в Туркменистане нет минимального порога явки избирателей

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Голосование на выборах меджлиса (парламента) началось в Туркменистане.

На 125 мест в парламенте Туркменистана претендуют 284 кандидата, выдвинутых партиями и группами граждан. В стране действуют три партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

Всего зарегистрированы более 3,2 миллиона избирателей. Голосование пройдет на 2,6 тысячи избирательных участков, 39 из которых открыты при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом, пишет РИА Новости.

Выборы проходят по одномандатным округам. Депутаты избираются на пять лет. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов.

В Туркменистане нет порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.