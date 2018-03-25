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Акция Час Земли-2018 в России

Час земли: Москва за 7 лет сэкономила топлива для 2 миллионов жителей

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
В мире
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Во время всемирной акции WWF призывает выключить свет и бытовые приборы на час в знак неравнодушия к будущему планеты

ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Мероприятия по энергосбережению, проводимые в Москве за семь лет, позволили сэкономить столько топлива, что его хватило бы для двухмиллионного города, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе международной экологической акции "Час Земли".

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем. Акция прошла накануне.

"Нам удалось за последние семь лет снизить количество парниковых газов на 20%, и мы сэкономили столько топлива как раз за счёт внедрения энергоэффективных технологий, что его бы хватило на отопление двухмиллионного города. Поэтому можно смело говорить, что два миллиона москвичей живут в безуглеродном городе", — сказал Кульбачевский журналистам в ходе мероприятия на Красной площади.

Экологическая акция Час Земли. Архивное фото
© Sputnik/ Игорь Агеенко
В Москве отменили "Час Земли"
По его словам, ввиду того, что Москва является одним из крупнейших северных мегаполисов мира, в городе уделяется значительное внимание энергосбережению.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 по московскому времени одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

Теги:
электроэнергия, час Земли, СНГ, Россия



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