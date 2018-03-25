Москва обеспокоена появлением в Афгане вертолётов без символики и знаков

МИД России связывает появление вертолетов без опознавательных знаков с предстоящей конференцией в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Москва обеспокоена использованием в различных регионах Афганистана вертолётов без опознавательных знаков, которые перевозят боевиков и вооружение, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии конференции по Афганистану в Ташкенте 26-27 марта.

В конференции примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД отметили, что РФ обеспокоена " ростом террористической активности боевиков Движения талибов, осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ".

"Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского "крыла" этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования", — говорится в сообщении МИД России.

© Sputnik/ Сергей Пятаков Камилов и Лавров обсудили подготовку к конференции по Афганистану

В министерстве подчеркнули, что подтверждают настрой "на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами".

"Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств…. Поддерживаем Ташкентскую конференцию по афганскому урегулированию как мероприятие в контексте развития Московского формата и деятельности Контактной группы "ШОС-Афганистан" и надеемся на достижение поставленных целей", — заявили в МИД.