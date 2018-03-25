18:51 25 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Криптовалюта биткойн

Создатель Twitter: через десять лет биткоин будет единственной валютой

© Sputnik/ Владимир Астапкович
В мире
Получить короткую ссылку
89 0 0

Основатель Twitter, компании и одноименной криптовалюты Square Джек Дорси заявил, что в течение десяти лет биткойн превратится в самую влиятельную валюту на планете, которой будут пользоваться миллиарды людей по всему миру

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.  Дальнейшие разработки и улучшение протокола использования биткоина приведут к изменениям.

"В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткойн", — отметил он в интервью The Sunday Times.

Несмотря на то, что сейчас биткойн по-прежнему испытывает определенные проблемы, которые, по словам Дорси, мешают ему стать "эффективной валютой". Пока биткоин медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. "Есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным", — добавил Дорси.

Биткоин
© globallookpress.com
Узбекистан узаконит биткоин и электронные деньги
Дорси также отдельно высказался о, как ему кажется, самой важной проблеме криптовалюты — скорости. Бизнесмен, недавно инвестировавший в компанию под названием Lightning Network, которая направлена на решение проблем с долгой обработкой биткойна и платой за обработку с переменной скоростью, признал, что у биткойна "сейчас нет возможностей стать эффективной валютой". Но он добавил, что "есть новые технологии, которые сделают ее более доступной".

Бизнесмен не впервые высказывается о будущем биткойна — также он заявлял, что криптовалюта способна привлечь больше людей в "мир финансов", а при запуске платформы Square отметил, что этот продукт не "про продажи и покупки", а приложение, которое, с помощью новаторских подходов биткойна, способно изменить финансовую систему.

Теги:
криптовалюта, биткоин, Twitter, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

  • Заседание парламента Армении (архивное фото)
    Премьер всемогущий

    В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Площади, мосты и дворцы: чем восхищают туристов столицы разных уголков мира
Час Земли
"Час Земли": какие объекты отключили в разных городах ради будущего планеты
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (март-2018)
Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054