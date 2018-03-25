Создатель Twitter: через десять лет биткоин будет единственной валютой

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Дальнейшие разработки и улучшение протокола использования биткоина приведут к изменениям.
"В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткойн", — отметил он в интервью The Sunday Times.
Несмотря на то, что сейчас биткойн по-прежнему испытывает определенные проблемы, которые, по словам Дорси, мешают ему стать "эффективной валютой". Пока биткоин медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. "Есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным", — добавил Дорси.
Бизнесмен не впервые высказывается о будущем биткойна — также он заявлял, что криптовалюта способна привлечь больше людей в "мир финансов", а при запуске платформы Square отметил, что этот продукт не "про продажи и покупки", а приложение, которое, с помощью новаторских подходов биткойна, способно изменить финансовую систему.