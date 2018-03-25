Создатель Twitter: через десять лет биткоин будет единственной валютой

Основатель Twitter, компании и одноименной криптовалюты Square Джек Дорси заявил, что в течение десяти лет биткойн превратится в самую влиятельную валюту на планете, которой будут пользоваться миллиарды людей по всему миру

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Дальнейшие разработки и улучшение протокола использования биткоина приведут к изменениям.

"В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткойн", — отметил он в интервью The Sunday Times.

Несмотря на то, что сейчас биткойн по-прежнему испытывает определенные проблемы, которые, по словам Дорси, мешают ему стать "эффективной валютой". Пока биткоин медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это уйдет. "Есть новые офчейн-технологии, которые делают блокчейн более доступным", — добавил Дорси.

Дорси также отдельно высказался о, как ему кажется, самой важной проблеме криптовалюты — скорости. Бизнесмен, недавно инвестировавший в компанию под названием Lightning Network, которая направлена на решение проблем с долгой обработкой биткойна и платой за обработку с переменной скоростью, признал, что у биткойна "сейчас нет возможностей стать эффективной валютой". Но он добавил, что "есть новые технологии, которые сделают ее более доступной".

Бизнесмен не впервые высказывается о будущем биткойна — также он заявлял, что криптовалюта способна привлечь больше людей в "мир финансов", а при запуске платформы Square отметил, что этот продукт не "про продажи и покупки", а приложение, которое, с помощью новаторских подходов биткойна, способно изменить финансовую систему.