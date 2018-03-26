Число жертв пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до 48

Шестнадцать человек числятся пропавшими без вести, согласно заявлениям их родственников

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово увеличилось до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести, согласно заявлениям их родственников.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли трое детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевской в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).