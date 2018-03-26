19:27 26 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Парламент Республики Кыргызстан

Кыргызстан ратифицировал поправки о сохранности секретных данных ОДКБ

© Flickr / Ben Paarmann
В мире
Получить короткую ссылку
24 0 0

Поправки направлены на закрепление за ОДКБ и ее постоянно действующими рабочими органами ответственности в сфере защиты секретной информации

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, подписанного 19 декабря 2012 года в городе Москве. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования", — сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Парламент одобрил этот закон в феврале.

"Необходимость ратификации данного протокола объясняется взаимным стремлением государств-членов ОДКБ к развитию взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения сохранности секретной информации", — отмечается в сообщении.

Александр Лукашенко
© Sputnik/Виктор Толочко
Лукашенко об ОДКБ: ближе и роднее друг другу стран в мире нет
По данным пресс-службы, изменения направлены на "уточнение некоторых позиций соглашения и юридической техники, а также на закрепление за ОДКБ и ее постоянно действующими рабочими органами прав, обязанностей и ответственности в сфере защиты секретной информации".

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Теги:
поправки, безопасность, ОДКБ, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стакан на столе
    "Злостная дезинформация"

    Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.

  • Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Архивное фото
    Оборотень в погонах

    В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.

  • ЛЭП
    Без света

    Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.

  • Последствия сильного ветра в Гедабекском и Дашкесанском районах
    Разгул стихии

    Снесенные крыши, поваленные вековые деревья и рекламные щиты, оборванные линии электропередач - таковы последствия шквального ветра в Азербайджане.

  • Политический эксперт Семен Уралов
    Время перемен

    Политический эксперт рассказал о том, какие изменения необходимо провести в отношениях Беларуси и России.

  • Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом
    Разыскивается вредитель

    По тысяче рублей за килограмм будут приниматься у населения Абхазии мраморные клопы для научных исследований в НИИ России.

  • Штаб военной базы ЮВО
    На страже порядка

    Подразделения военной полиции будут созданы на 102-ой российской военной базе в Армении. Зачем их формируют, и кто войдет в их состав?

  • Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
    Слишком рискованно

    Полиция безопасности Латвии в ежегодном докладе объяснила, почему предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство иностранцам.

  • Терминал СПГ Independence в Клайпеде, 27 октября 2014 года
    Газ и политика

    Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию. О чем договорились Минэнерго республики с Госдепом в Вашингтоне?

  • Военная техника США въезжает в Молдову
    Молдова в картинках

    Кого хотели напугать комиксом о столкновении США и России в Молдове, отпечатанным академией в Вест-Пойнте для американских военных?

  • Первое занятие Русский по субботам
    Правила русского

    В Таллиннском университете состоялось первое из трех занятий "Русский по субботам" для тех, кто хочет повторить правила русского языка перед Тотальным диктантом.

  • Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
    Кемеровский Беслан

    Пожар в торговом центре Кемерова, в результате которого погибли более 60-ти человек, в том числе дети, сравнили с трагедией в Беслане.

  • Стакан на столе
    "Злостная дезинформация"

    Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.

  • Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Архивное фото
    Оборотень в погонах

    В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.

  • ЛЭП
    Без света

    Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018: гости сравнили мастерство разных школ плова, сфотографировались за сумаляк и приобрели сувениры
Сумаляк, плов и танцы: празднование Навруза в Москве
Как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет
Как действует новейшее российское вооружение
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054