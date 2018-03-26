Кыргызстан ратифицировал поправки о сохранности секретных данных ОДКБ

Поправки направлены на закрепление за ОДКБ и ее постоянно действующими рабочими органами ответственности в сфере защиты секретной информации

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, подписанного 19 декабря 2012 года в городе Москве. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования", — сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Парламент одобрил этот закон в феврале.

"Необходимость ратификации данного протокола объясняется взаимным стремлением государств-членов ОДКБ к развитию взаимовыгодного сотрудничества в области обеспечения сохранности секретной информации", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, изменения направлены на "уточнение некоторых позиций соглашения и юридической техники, а также на закрепление за ОДКБ и ее постоянно действующими рабочими органами прав, обязанностей и ответственности в сфере защиты секретной информации".

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.