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Станция Московского метрополитена Площадь Революции

Скульптуры на станции метро Москвы "Площадь Революции" отреставрируют

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Фигуры на самой популярной у туристов станции метро планируют покрыть специальным раствором

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" планируется отреставрировать.

"Безусловно, скульптуры планируется привести в порядок. Как это будет сделано, будут ли они покрыты специальным раствором для защиты — пока обсуждается", — сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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По его словам, подлинные скульптуры не будут заменены муляжами, пишет РИА Новости. "Площадь Революции" — станция Московского метрополитена. Расположена на Арбатско-Покровской линии между станциями "Курская" и "Арбатская". Находится на территории Тверского района Центрального административного округа города Москвы. Конструкция станции — пилонная трёхсводчатая глубокого заложения.

Открыта 13 марта 1938 года в составе участка "Улица Коминтерна" (ныне "Александровский сад") — "Курская" (вторая очередь строительства). Станция является работой архитектора Алексея Душкина и имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Название получила по одноименной площади (до 1918 года она носила название Воскресенская). Имеет переход на станцию "Театральная" Замоскворецкой линии и общий с ней вестибюль.

Теги:
Площадь революции, реставрация, метро, Москва, Россия



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