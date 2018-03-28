Скульптуры на станции метро Москвы "Площадь Революции" отреставрируют

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Скульптуры на станции метро "Площадь Революции" планируется отреставрировать.
"Безусловно, скульптуры планируется привести в порядок. Как это будет сделано, будут ли они покрыты специальным раствором для защиты — пока обсуждается", — сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Открыта 13 марта 1938 года в составе участка "Улица Коминтерна" (ныне "Александровский сад") — "Курская" (вторая очередь строительства). Станция является работой архитектора Алексея Душкина и имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Название получила по одноименной площади (до 1918 года она носила название Воскресенская). Имеет переход на станцию "Театральная" Замоскворецкой линии и общий с ней вестибюль.