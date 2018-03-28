Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" упадет на Землю 1 апреля

Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сойдет с орбиты и упадет на Землю в период с 31 марта по 4 апреля, точное место будет невозможно предугадать

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сойдет с орбиты и упадет на Землю в период с 31 марта по 4 апреля; по оценке ученых, это произойдет 1 апреля.

Как сообщили в Китайском национальном космическом агентстве, падение будет неконтролируемым, его точное место пока предсказать невозможно.

По предварительным данным, зона падения станции располагается между 42,8 градуса северной широты и 42,8 градуса южной широты. В эту территорию входит вся Африка, большая часть США, южная Европа, Ближний Восток и большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. На территории России падение может произойти лишь в небольшой части Дагестана.

При этом ученые отмечают, что риски для планеты и людей минимальны. Обычно большая часть космических устройств разрушается во время прохождения плотных слоев атмосферы. В то же время наиболее плотные детали, такие, как топливные баки или ракетные двигатели, могут не сгореть полностью, однако их угроза для людей также минимальна, пишет The New York Times.

"Наш опыт показывает, что от 20% до 40% исходной массы таких крупных объектов может сохраниться после прохождения атмосферы, а затем теоретически они могут быть найдены на Земле", — отметил глава управления мониторинга космического мусора ESA Холгер Краг.

"Однако вероятность получить травму от одного из этих фрагментов крайне мала. Я бы сказал, что вероятность травмирования одним из этих фрагментов сопоставима с шансом оказаться пораженным молнией дважды за один год". Однако ученый также отметил, что полная информация о падении ему недоступна — Китай не раскрывает весь состав станции.

Запуск станции "Тяньгун-1" был одной из самых важных частей космической программы страны. Власти планировали, что она станет прототипом для обновленной китайской станции, запуск которой состоится в 2022 году. При этом сначала ожидалось, что "Тяньгун-1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако более поздние прогнозы показывали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.