Госдума примет закон об ответственности граждан за приглашенных иностранцев

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об ответственности юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита.
Целью проекта является повышение эффективности механизмов соблюдения пребывающими в России иностранными гражданами норм российского миграционного законодательства, пишет РИА Новости.