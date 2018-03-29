Талибов ждут в Москве: МИД России приглашает продолжить переговоры

Спецпредставитель президента России по Афганистану заявил, что продолжить переговоры, начатые в Ташкенте, планируется в Москве, в МИД ждут ответа талибов

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия рассчитывает на позитивный ответ талибов на приглашение провести новый раунд московского формата по урегулированию в Афганистане, дата и точное место его проведения пока не определены.

Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

В Ташкенте во вторник состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Она (встреча московского формата. — Ред.) планируется, но без даты", — заявил Кабулов на конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам встречи в Ташкенте.

По его словам, было бы "разумным и целесообразным" дать талибам отреагировать на те вопросы, которые международное сообщество выдвинуло на встрече в Ташкенте.

"Пока талибы не сказали "нет" и не сказали "да". Рассчитываем, что ответ будет позитивным. И если и когда он случится — я не думаю, что он займет много времени — это ведь мы первыми предложили российскую территорию в качестве возможного места встречи", — заявил Кабулов.

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По его словам, если талибы по каким-то соображениям не хотят ехать в Кабул, то РФ готова предоставить площадку в Москве или любом другом прекрасном российском городе. До этого Туркменистан и Узбекистан также предлагали провести у себя встречу, напомнил он.

"Как только талибы позитивно откликнутся на такое предложение, … тогда будет повод созывать московский формат. А то ведь какой смысл нам опять самим собираться без талибов. Мы опять договоримся замечательно, а война будет там продолжаться своим путем", — заявил Кабулов.