Симоньян: США сделали все, чтобы Russia Today прекратил вещание с апреля

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Телеканал RT с 1 апреля прекратит вещание в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это связано с тем, что распространители сигналов продали свои права на телевизионные частоты. При этом телеканал продолжит работу в Вашингтоне на других платформах. В России полагают, что причина возникших проблем — признание RT иностранным агентом в США.
Компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, убрала телеканал из сети вещания. Вещание RT в американской столице прервется в ночь на воскресенье, 1 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что это связано с прекращением работы двух телевизионных станций — WNVT и WNVC, которые обеспечивали ретрансляцию в районе Вашингтона более десятка иностранных телеканалов.
Владелец телестанций продал на аукционе свои права на эти телевизионные частоты для использования компаниями беспроводной связи.
Контент для WNVT и WNVC предоставляет компания MHZ Networks, которая занимается программами иностранных телекомпаний, в том числе RT, немецкой Deutsche Welle, французской France 24, турецкой TRT и других.
Как сообщает Bloomberg, канал также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.
Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян считает, что прекращение вещания канала в Вашингтоне связано с его статусом иноагента в США.
Позднее она добавила, что RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.
"Как говаривал экс-спикер Госдепа, "добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии", — отметила главред.
"Политическое решение"
Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает закрытие RT в Вашингтоне политическим решением.
"Это было сделано под давлением. Официальные власти могут сказать, что они здесь ни при чем — это решение провайдера. Наверняка так и будет. Но на самом деле это целенаправленная политика. Популярность RT и в Америке, и в Европе огромна. Канал с удовольствием смотрят как альтернативное мнение. Поэтому будет делаться все, чтобы задавить RT", — отмечает депутат.
"Мы много раз уже отмечали, что наши меры будут ответными. То есть если с той стороны есть практическая реализация угроз, то и с нашей стороны последуют такого же свойства ответные меры", — сказал он.
Исключение из правил
По итогам состоявшегося 31 марта 2017 года аукциона по перераспределению частот в американской Федеральной комиссии по связи, обе телестанции, находившиеся в собственности Commonwealth Public Broadcasting Corporation, должны были вообще отключиться от эфира, а все передававшиеся ими каналы — перейти на другие частоты.
Однако RT America было решено удалить из сетки раньше срока. Таким образом, доступа к телеканалу лишились порядка 672 000 семей в Вашингтонской городской агломерации.
В апреле 2017 года передачи RT убрали из эфира канала MHZ Worldview, где транслируется контент различных иностранных телекомпаний. Он имел более широкий охват — 15 млн домохозяйств, так как транслировался по спутнику и в сетях интернет-телевидения на всей территории США.
В закон "О национальной обороне на 2018 год", который был подписан 12 декабря 2017 года президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм внесли поправку №1096, нацеленную на то, чтобы "отменить обязательства дистрибьюторов многоканальных видеопрограмм транслировать определенный видеоконтент, который принадлежит правительству Российской Федерации или контролируется им".