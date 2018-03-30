Обнаружена галактика, в которой нет темной материи

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Астрономы обнаружили новую галактику, которая получила название NGC1052-DF2, ее описание можно прочитать в журнале Nature.
Предположительно, темная материя — материя, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, однако влияет на скорость движения тел. Считается, что большинство галактик включают в себя темную материю, причем в различных пропорциях. Обнаружив NGC1052-DF2, Доккум и его коллеги предположили, что галактика почти полностью состоит из нее — ранее они обнаружили несколько подобных примеров и назвали их "сверхтемными" галактиками.
Наблюдая за скоростями движения звезд в одной из них, NGC1052-DF2, ученые обнаружили намеки на обратную вещь — в этом скоплении звезд, расположенном в 61 миллионе световых лет от Земли, темная материя никак не влияла на скорость движения светил.
"NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует. Эта галактика пока остается полной загадкой для нас, и мы не можем объяснить ни одну ее черту. Как она возникла, нам абсолютно непонятно", — отметил астрофизик.