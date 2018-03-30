19:17 30 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 29°C
Прямой эфир
Поиск
Млечный путь

Обнаружена галактика, в которой нет темной материи

© Flickr/ Buie
В мире
Получить короткую ссылку
78 0 0

С помощью телескопа "Хаббл" астрономы обнаружили новую галактику, в которой почти нет темной материи — раньше считалось, что такого явления существовать не может

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Астрономы обнаружили новую галактику, которая получила название NGC1052-DF2, ее описание можно прочитать в журнале Nature.

Путешествия во времени: что мы об этом знаем
Путешествия во времени: что мы об этом знаем
"Открытие галактики без темной материи стало крайне неожиданным сюрпризом для нас. На протяжении десятилетий мы думали, что галактики начинают свою жизнь в виде скопления темной материи, куда постепенно "падает" газ, где рождаются звезды и формируются рукава, подобные спиралям Млечного Пути. NGC1052-DF2 ставит под сомнение все эти идеи", — заявил Питер ван Доккум из Йельского университета.

Предположительно, темная материя — материя, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, однако влияет на скорость движения тел. Считается, что большинство галактик включают в себя темную материю, причем в различных пропорциях. Обнаружив NGC1052-DF2, Доккум и его коллеги предположили, что галактика почти полностью состоит из нее — ранее они обнаружили несколько подобных примеров и назвали их "сверхтемными" галактиками.

Наблюдая за скоростями движения звезд в одной из них, NGC1052-DF2, ученые обнаружили намеки на обратную вещь — в этом скоплении звезд, расположенном в 61 миллионе световых лет от Земли, темная материя никак не влияла на скорость движения светил.

Заведующий лабораторией Юрий Ковалев
Фото: polit.ru
Ученый: китайцы тратят сотни миллионов долларов на поиски инопланетян
Так называемые "сверхтемные" галактики были открыты ван Доккумом и его коллегами в начале 2015 года при помощи телескопа DTA, который предназначен для изучения самых тусклых объектов во Вселенной. При помощи этого прибора астрономы смогли обнаружить около пятидесяти очень небольших и пустынных галактик, существование и выживание которых крайне сложно объяснить при помощи текущих астрономических теорий.

"NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует. Эта галактика пока остается полной загадкой для нас, и мы не можем объяснить ни одну ее черту. Как она возникла, нам абсолютно непонятно", — отметил астрофизик.

Теги:
галактика, мир, планета, Йельск



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

  • Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева
    Помоги мне!

    Актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая народного артиста России Марка Розовского в изнасиловании, обратилась за помощью к певцу Эмину Агаларову.

  • Сыр
    Стоп-сыр

    Сыр с белорусского Щучинского маслосырзавода попал под запрет в России, в отношении еще трех предприятий введен усиленный лабораторный контроль.

  • Абхазо-российская граница.
    Растительный запрет

    Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения.

  • Выставка оборонных технологий ArmHiTec 2018 в Ереване
    Армения – флоту!

    Как завод в армянском городе Гюмри, где почти вымерла промышленность, работает на крупнейших судостроителей России.

  • Министерство обороны Латвии
    Ракетная угроза

    Минобороны Латвии выражает недовольство планами России устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной страны на Балтике.

  • Вертолет МИ-8Т литовских ВВС
    Снова в строю

    Вертолеты Ми-8Т, которые ранее хотели отремонтировать в России, и из-за которых был уволен командующий ВВС Литвы, вернулись в строй.

  • девушки в национальных костюмах
    Люди, вино, еда

    Количество иностранных туристов в Молдове в этом году будет еще выше, чем в прошлом, считают эксперты – чем страна привлекает гостей?

  • Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
    Рука помощи

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерово.

  • Борис Шмелев
    Грузия под давлением

    Профессор Борис Шмелев рассказал Sputnik об итогах дискуссий в Женеве, где обсуждались меры по повышению доверия на Южном Кавказе.

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака
Джизакский вояж Мирзиёева: экспорт хлопка и видеокамеры в школах
Минобороны опубликовало видео испытаний ракеты Сармат
Баллистическую ракету "Сармат" успешно запустили с космодрома Плесецк
Как купить льготный билет на самолет или поезд
Как мигранту купить льготный билет на поезд или самолет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054