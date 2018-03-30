Обнаружена галактика, в которой нет темной материи

С помощью телескопа "Хаббл" астрономы обнаружили новую галактику, в которой почти нет темной материи — раньше считалось, что такого явления существовать не может

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Астрономы обнаружили новую галактику, которая получила название NGC1052-DF2, ее описание можно прочитать в журнале Nature.

"Открытие галактики без темной материи стало крайне неожиданным сюрпризом для нас. На протяжении десятилетий мы думали, что галактики начинают свою жизнь в виде скопления темной материи, куда постепенно "падает" газ, где рождаются звезды и формируются рукава, подобные спиралям Млечного Пути. NGC1052-DF2 ставит под сомнение все эти идеи", — заявил Питер ван Доккум из Йельского университета.

Предположительно, темная материя — материя, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним, однако влияет на скорость движения тел. Считается, что большинство галактик включают в себя темную материю, причем в различных пропорциях. Обнаружив NGC1052-DF2, Доккум и его коллеги предположили, что галактика почти полностью состоит из нее — ранее они обнаружили несколько подобных примеров и назвали их "сверхтемными" галактиками.

Наблюдая за скоростями движения звезд в одной из них, NGC1052-DF2, ученые обнаружили намеки на обратную вещь — в этом скоплении звезд, расположенном в 61 миллионе световых лет от Земли, темная материя никак не влияла на скорость движения светил.

Так называемые "сверхтемные" галактики были открыты ван Доккумом и его коллегами в начале 2015 года при помощи телескопа DTA, который предназначен для изучения самых тусклых объектов во Вселенной. При помощи этого прибора астрономы смогли обнаружить около пятидесяти очень небольших и пустынных галактик, существование и выживание которых крайне сложно объяснить при помощи текущих астрономических теорий.

"NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует. Эта галактика пока остается полной загадкой для нас, и мы не можем объяснить ни одну ее черту. Как она возникла, нам абсолютно непонятно", — отметил астрофизик.