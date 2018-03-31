Великобритания может закрыть торгпредство России

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с "делом Скрипалей". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газеты Telegraph.
Собеседники издания заявили, что торгпредство — "логово шпионов", а его ликвидация "это то, что мы рассмотрим".
Российская сторона отвергла обвинения.
США, несколько стран ЕС, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Кроме того, США закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Россия приняла зеркальные меры.