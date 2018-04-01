В России ликвидировали одну профессию

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В России официально перестала существовать профессия стенографиста. Соответствующий приказ подписал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщают "Известия".

Из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих упразднены и исключены должности "Секретарь-стенографистка", "Стенографистка" и "Заведующая машинописным бюро".

В Минтруде объяснили такое решение невостребованностью профессии.

Ранее аналитики в Таджикистане составили список специальностей, которые в следующем десятилетии могут стать менее востребованными, а то и полностью исчезнуть. В этом перечне — кондуктор на общественном транспорте, правовед, банковский работник и кассир.

В связи с развитием робототехники и широкой автоматизации специалисты специалисты пытаются спрогнозировать масштабы технологической безработицы в долгосрочной перспективе.