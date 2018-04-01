Аман Тулеев о собственной отставке: это единственно верное решение

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение, в котором выразил соболезнования жителям региона и заявил о решении уйти в отставку

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Об этом он рассказал в видеообращении, записанном для жителей региона.

Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", — сказал Тулеев.

Обращаясь к жителям Кемеровской области, Тулеев отметил: "Мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь — от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства".

Политик поблагодарил граждан и пожелал всем мира и добра.

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Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.