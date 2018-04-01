Таджикская "Сомон эйр" приостановила ряд авиарейсов в Россию

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Таджикская авиакомпания "Сомон эйр" на основании телеграммы от Росавиации приостановила полёты по девяти направлениям в Россию. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд.
Конфликт авиавластей Таджикистана и РФ начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение "Уральским авиалиниям" с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.
Как отмечал первый заместитель главы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода, таджикские авиакомпании полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе.
Минтранс России в начале недели выразил обеспокоенность в связи с тем, что транспортное ведомство Таджикистана не предоставило разрешения на полеты "Уральских авиалиний" в республику. Авиавласти РФ призвали министерство транспорта Таджикистана начать переговоры по этому вопросу.