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Боинг 737 авиакомпании Сомон Эйр, архивное фото

Таджикская "Сомон эйр" приостановила ряд авиарейсов в Россию

© Flickr/ Lars Steffens
В мире
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В список попали рейсы в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд — Москва — Худжанд

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Таджикская авиакомпания "Сомон эйр" на основании телеграммы от Росавиации приостановила полёты по девяти направлениям в Россию. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Международный аэропорт Душанбе
© Sputnik/ Амир Исаев
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Речь идет о рейсах из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Петербург. При этом останутся рейсы в Москву и Новосибирск из Душанбе, в Новосибирск и Краснодар из Худжанда и в Москву из Куляба.

Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд.

Конфликт авиавластей Таджикистана и РФ начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение "Уральским авиалиниям" с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.

Как отмечал первый заместитель главы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода, таджикские авиакомпании полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе.

Минтранс России в начале недели выразил обеспокоенность в связи с тем, что транспортное ведомство Таджикистана не предоставило разрешения на полеты "Уральских авиалиний" в республику. Авиавласти РФ призвали министерство транспорта Таджикистана начать переговоры по этому вопросу.

Теги:
Россия, Таджикистан



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