20:44 01 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Пистолет. Иллюстративное фото.

В Нью-Йорке ужесточены правила владения оружием

© Flickr/ ARTS_fox1fire
В мире
Получить короткую ссылку
3610

Власти штата пошли на данный шаг в связи с волной антиоружейных протестов

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Жители штата Нью-Йорк, ранее судимые по обвинению в домашнем насилии, отныне не смогут иметь любое огнестрельное оружие.

Те из них, кто уже обладает оружием, обязаны сдать его, говорится на официальном сайте штата.

Новый закон принят на волне антиоружейных протестов.

По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, петицию подписали тысячи человек.

Кадры с места инцидента со стрельбой в Лас-Вегасе
AP / RUPTLY
Автоматные очереди и паника: мужчина расстрелял людей в Лас-Вегасе
В подавляющем большинстве случаев вооруженных нападений в США выяснилось, что стрелок ранее совершал или пытался совершить насилие разного характера по отношению к женщинам.

В конце марта в Нью-Йорке прошел марш против свободного ношения оружия, в нем приняли участие более 150 тысяч человек. Вышедшие на улицы в рамках акции обратились с требованием к американскому конгрессу ужесточить контроль над оборотом оружия в США. Одним из поводов к массовым протестам стала февральская атака в школе в Паркленде, жертвами которой стали 17 человек.

По теме

Кривошеев: стрелок из Лас-Вегаса — это не террорист, а псих
Теги:
Нью-Йорк, США, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Один из грязевых вулканов Абшерона, архивное фото
    По пояс в грязи

    В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Кемеровская трагедия

    "Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года на срезе рисового зернышка, сделанная микроминиатюристом Владимиром Анискиным /
Эмблема ЧМ-2018 на рисовом зернышке и караван в игольном ушке
СПУТНИК_Китайский каллиграф рисует иероглифы поварскими ножами
Иероглифы поварским тесаком: китайский каллиграф создает новый метод письма
Как купить льготный билет на самолет или поезд
Как мигранту купить льготный билет на поезд или самолет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054