В Нью-Йорке ужесточены правила владения оружием

Власти штата пошли на данный шаг в связи с волной антиоружейных протестов

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Жители штата Нью-Йорк, ранее судимые по обвинению в домашнем насилии, отныне не смогут иметь любое огнестрельное оружие.

Те из них, кто уже обладает оружием, обязаны сдать его, говорится на официальном сайте штата.

Новый закон принят на волне антиоружейных протестов.

По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, петицию подписали тысячи человек.

В подавляющем большинстве случаев вооруженных нападений в США выяснилось, что стрелок ранее совершал или пытался совершить насилие разного характера по отношению к женщинам.

В конце марта в Нью-Йорке прошел марш против свободного ношения оружия, в нем приняли участие более 150 тысяч человек. Вышедшие на улицы в рамках акции обратились с требованием к американскому конгрессу ужесточить контроль над оборотом оружия в США. Одним из поводов к массовым протестам стала февральская атака в школе в Паркленде, жертвами которой стали 17 человек.