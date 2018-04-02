14:11 02 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Водители маршрутного такси во время забастовки в Бишкеке

Водители маршруток в Бишкеке выдвинули властям немыслимые требования

Sputnik / Нурис Алымбаев
В мире
Получить короткую ссылку
46503

В столице Кыргызстана сегодня наблюдается транспортный коллапс, так как перевозчики отказываются выходить на линию, требуя, в частности, повысить тариф на проезд, а также увеличить штрафы для пешеходов

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Массовая забастовка водителей маршрутных такси началась в понедельник, 2 апреля, в Бишкеке.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, перевозчики недовольны требованием об обязательном страховании пассажиров — с 1 апреля в силу вступил закон, по которому их могут оштрафовать из-за отсутствия страховки на перевозку людей.

В настоящее время власти столицы проводят переговоры с маршруточниками, однако пока на линии практически нет пассажирских микроавтобусов.

Бастующие водители выдвинули следующие требования:

— отсрочить введение штрафа за отсутствие страхового полиса;

Автомобиль Дамас
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане маршрутные "Дамасы" в перевозке пассажиров заменят на Peugeot
— отменить единую форму (по словам водителей, одна жилетка стоит 750 сомов);

— повысить тариф на проезд до 15 сомов;

— разрешить посадку и высадку пассажиров вне остановок (водители утверждают, что беспокоятся прежде всего о пассажирах-инвалидах);

— разрешить поворачивать со второй линии (дескать, водителей автобусов и троллейбусов за это не наказывают);

— увеличить штрафы для пешеходов, так как они часто создают аварийные ситуации.

В Кыргызстане 10 лет действует закон, согласно которому водители обязаны страховать пассажиров и опасные грузы, но его соблюдение игнорировалось, поскольку не было предусмотрено наказание. Однако с 1 апреля текущего года введен штраф за нарушение в 500 сомов.

Теги:
Кыргызстан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянский полузащитник Генрих Мхитарян после гола в ворота Уотфорда
    Снова лучший

    Армянский хавбек Генрих Мхитарян по итогам голосования болельщиков снова признан лучшим игроком месяца в лондонском "Арсенале".

  • Запуск баллистической ракеты
    Дайте жалобную книгу

    Латвия пожалуется на пуски российских ракет в НАТО и ОБСЕ, несмотря на то, что международных обязательств российские действия не нарушают.

  • Центральная аллея Висагинаса, архивное фото
    Языковой таран

    Премьер Литвы пообещал создать бесплатные курсы литовского языка в русскоязычном городе Висагинасе, где находится прекратившая работу Игналинская АЭС.

  • Врач в стоматологической поликлинике
    Зуб даю!

    Почему услугами молдавских стоматологов, косметологов и пластических хирургов все чаще пользуются иностранцы?

  • Запуск ракеты с корабля
    Бесстрашные

    Почему высокопоставленные чиновники Эстонии не слишком беспокоятся по поводу ракетных учений, которые Россия проведет в Балтийском море.

  • Зоопарк
    Звериная гастроль

    В Южную Осетию приехали звери, занесенные в Красную книгу, а также родственник символа республики – персидский барс.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года на срезе рисового зернышка, сделанная микроминиатюристом Владимиром Анискиным /
Эмблема ЧМ-2018 на рисовом зернышке и караван в игольном ушке
Фестиваль Boogel Woogel в Сочи
В купальнике и на лыжах: 1800 человек совершили массовый спуск с горы в Сочи
Как купить льготный билет на самолет или поезд
Как мигранту купить льготный билет на поезд или самолет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054