Водители маршруток в Бишкеке выдвинули властям немыслимые требования

В столице Кыргызстана сегодня наблюдается транспортный коллапс, так как перевозчики отказываются выходить на линию, требуя, в частности, повысить тариф на проезд, а также увеличить штрафы для пешеходов

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Массовая забастовка водителей маршрутных такси началась в понедельник, 2 апреля, в Бишкеке.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, перевозчики недовольны требованием об обязательном страховании пассажиров — с 1 апреля в силу вступил закон, по которому их могут оштрафовать из-за отсутствия страховки на перевозку людей.

В настоящее время власти столицы проводят переговоры с маршруточниками, однако пока на линии практически нет пассажирских микроавтобусов.

Бастующие водители выдвинули следующие требования:

— отсрочить введение штрафа за отсутствие страхового полиса;

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— отменить единую форму (по словам водителей, одна жилетка стоит 750 сомов);

— повысить тариф на проезд до 15 сомов;

— разрешить посадку и высадку пассажиров вне остановок (водители утверждают, что беспокоятся прежде всего о пассажирах-инвалидах);

— разрешить поворачивать со второй линии (дескать, водителей автобусов и троллейбусов за это не наказывают);

— увеличить штрафы для пешеходов, так как они часто создают аварийные ситуации.

В Кыргызстане 10 лет действует закон, согласно которому водители обязаны страховать пассажиров и опасные грузы, но его соблюдение игнорировалось, поскольку не было предусмотрено наказание. Однако с 1 апреля текущего года введен штраф за нарушение в 500 сомов.