Юрист Telegram сообщил, что передать ключи шифрования технически невозможно

Представители мессенджера сообщили в официальном письме Роскомнадзору, что у администратора сервиса нет доступа к информации, которая дает возможность декодирования сообщений

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ РФ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Дмитрий Динзе.

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Ранее Верховный суд отклонил иск представляющей мессенджер правозащитной группы "Агора", которая просила ВС РФ признать недействующим приказ ФСБ об утверждении порядка предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

По утверждению Telegram, если ФСБ получит ключи шифрования, это даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей. В ФСБ в свою очередь заявляют, что без судебного решения они будут просматривать переписку только конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о многих людях — "конечно, нужно будет решение (суда)".