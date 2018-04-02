Юрист Telegram сообщил, что передать ключи шифрования технически невозможно

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ РФ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.
"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Дмитрий Динзе.
По утверждению Telegram, если ФСБ получит ключи шифрования, это даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей. В ФСБ в свою очередь заявляют, что без судебного решения они будут просматривать переписку только конкретных пользователей, а если понадобятся массивы данных о многих людях — "конечно, нужно будет решение (суда)".