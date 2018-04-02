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Самолет авиакомпании Сомон Эйр. Архивное фото

Делегация Таджикистана поедет в Москву решать проблемы с авиасообщением

© Официальный сайт
В мире
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Делегация займется решением авиационного вопроса на двухсторонней взаимовыгодной основе, то есть с соблюдением пунктов ранее подписанного соглашения и паритета

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Официальная делегация Таджикистана 3 апреля прибудет в Россию для решения авиационного вопроса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта республики.

"Ожидается, что 3 апреля правительственная делегация, в которую входят высокопоставленные представители Минтранса, Минюста, МИД, а также таджикских авиакомпаний, отправится в Москву для решения проблем, возникших в авиасообщении между двумя странами", — сообщил собеседник агентства.

Делегация займется решением авиационного вопроса на двухсторонней взаимовыгодной основе, то есть с соблюдением пунктов ранее подписанного соглашения и паритета.

Боинг 737 авиакомпании Сомон Эйр, архивное фото
© Flickr/ Lars Steffens
Таджикская "Сомон эйр" приостановила ряд авиарейсов в Россию
Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала авиакомпании "Уральские авиалинии" в полетах из нескольких городов РФ, обвинив российского партнера в попытках нарушения паритета полетов.

Минтранс РФ, в свою очередь, пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний "СомонЭйр" и "Таджик Эйр" в 10 городов РФ. Телеграмма об этом от Росавиации была получена в прошлую субботу.

Таджикские авиационные власти в ответ приостановили полеты четырех российских авиакомпаний. Со 2 апреля отзываются ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса". Авиакомпания "Уральские авиалинии" уже начала возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы в Таджикистан.

Теги:
Сомон эйр, Москва, Таджикистан, Россия, Воздушный транспорт



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