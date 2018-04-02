Первый дрон-курьер "Почты России" врезался в дом сразу после вылета

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Улан-Удэ после торжественного запуска разбился беспилотник "Почты России".
Дрон сначала набирал высоту, а потом резко начал снижаться и врезался в трехэтажный многоквартирный дом. По счастливой случайности он не задел трех человек, которые в тот момент стояли возле подъезда. Восстановлению беспилотник явно не подлежит. Стоимость дрона составляет 1,2 миллиона рублей.
Причиной крушения дрона стали многочисленные точки Wi-Fi в близлежащих домах.
"Сейчас разработчики будут выяснять точную причину. В любом случае отрицательный результат — тоже результат. Это был пилотный проект. Мы для себя определенные выводы сделали, их там целый ряд. Поэтому будем работать дальше", — сообщил после инцидента глава Бурятии Алексей Цыденов.
"Поспешишь — людей насмешишь. А так, конечно, перенастраивать за полчаса то, что готовилось несколько дней, не очень хорошо. Хотя вчера взлетали, летали на точку, посадка была, все было протестировано. Даже при боковом ветре в 16 м/с летали", — отметил Алексей Цыденов.
Однако новое место запуска дрона протестировать не успели. Как выяснилось позже, здесь сосредоточено 103 точки Wi-Fi.
Меж тем разработчики беспилотника не исключают, что это могли быть происки конкурентов. Тем не менее точные причины крушения будут известны позже.