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Испытательный полет дрона Почты России

Первый дрон-курьер "Почты России" врезался в дом сразу после вылета

© Sputnik/ Марк Агнор
В мире
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Причиной крушения стали многочисленные точки Wi-Fi в жилых домах; стоимость беспилотника составляет 1,2 миллиона рублей

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Улан-Удэ после торжественного запуска разбился беспилотник "Почты России".

Дрон сначала набирал высоту, а потом резко начал снижаться и врезался в трехэтажный многоквартирный дом. По счастливой случайности он не задел трех человек, которые в тот момент стояли возле подъезда. Восстановлению беспилотник явно не подлежит. Стоимость дрона составляет 1,2 миллиона рублей.

Причиной крушения дрона стали многочисленные точки Wi-Fi в близлежащих домах.

"Сейчас разработчики будут выяснять точную причину. В любом случае отрицательный результат — тоже результат. Это был пилотный проект. Мы для себя определенные выводы сделали, их там целый ряд. Поэтому будем работать дальше", — сообщил после инцидента глава Бурятии Алексей Цыденов.

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фото из личного архива Виктора Прядки
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Он также отметил, что изначально место запуска планировалось организовать не здесь. Но уже сегодня решили запустить дрон возле отделения почтовой связи для "хорошей картинки" по просьбе телевизионщиков, передает местный телеканал "Аригус".

"Поспешишь — людей насмешишь. А так, конечно, перенастраивать за полчаса то, что готовилось несколько дней, не очень хорошо. Хотя вчера взлетали, летали на точку, посадка была, все было протестировано. Даже при боковом ветре в 16 м/с летали", — отметил Алексей Цыденов.

Однако новое место запуска дрона протестировать не успели. Как выяснилось позже, здесь сосредоточено 103 точки Wi-Fi.

Меж тем разработчики беспилотника не исключают, что это могли быть происки конкурентов. Тем не менее точные причины крушения будут известны позже.

Теги:
курьез, Беспилотник, Дрон, Почта России, Россия



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