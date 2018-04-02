Россия ответила на призыв Лондона не посещать экономический форум

ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Посольство России в Великобритании отреагировало на сообщение в газете Times о том, что некоторым крупнейшим британским компаниям рекомендуется не посещать Петербургский международный экономический форум.

"Если саботирование британской экономики входит в число важнейших интересов Британии, то у нас просто нет комментария. Мы считаем иначе", — сказано в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter-аккаунте посольства.

If sabotaging British economy is believed to be in Britain’s best interest, we just have no comment. Our opinion is different. pic.twitter.com/Ffw9gPfn3R — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 апреля 2018 г.

​В заметке в Times, к которой относится комментарий, сказано, что в свете ухудшившихся отношений России и Великобритании к руководству ряда компаний обратились с призывом не посещать форум. В прошлом году в Петербург, в частности, приезжали глава BP Боб Дадли и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

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Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.