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Британский флаг на фоне Биг-Бена в Лондоне

Россия ответила на призыв Лондона не посещать экономический форум

© AFP 2018/ Fabrice Coffrini
В мире
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В свете последних событий руководителям ряда крупных компаний Британии посоветовали не посещать Петербургский экономический форум

ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Посольство России в Великобритании отреагировало на сообщение в газете Times о том, что некоторым крупнейшим британским компаниям рекомендуется не посещать Петербургский международный экономический форум.

"Если саботирование британской экономики входит в число важнейших интересов Британии, то у нас просто нет комментария. Мы считаем иначе", — сказано в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter-аккаунте посольства.

​В заметке в Times, к которой относится комментарий, сказано, что в свете ухудшившихся отношений России и Великобритании к руководству ряда компаний обратились с призывом не посещать форум. В прошлом году в Петербург, в частности, приезжали глава BP Боб Дадли и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден.

Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне.
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Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Теги:
форум, Экономический форум в Санкт-Петербурге, Посольство России в Великобритании, Лондон, Великобритания, Россия



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