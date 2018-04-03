Астрономы нашли самую далекую звезду в 9 миллиардов световых лет от Земли

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Американские исследователи в США с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили самую дальнюю звезду, когда-либо наблюдаемую с Земли, находящуюся в девяти миллиардах световых лет от нашей планеты, пишет издание Space.
По информации издания, Икар, под научным названием MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), был обнаружен с помощью гравитационного линзирования.
"Этот феномен относится к тому, как массивный галактический кластер или другой объект может отражать свет от объектов, расположенных позади них, делая тусклые объекты гораздо ярче с точки зрения Земли", — отмечает издание.
Астрономы пришли к выводу, что Икар является голубым сверхгигантом, больше и ярче Солнца.
Издание отмечает, что новую звезду удалось обнаружить из-за ее удачного расположения на линии обзора телескопа, который смог увеличить ее в две тысячи раз.
Астрономы заявили, что этот редкий взгляд на далекую звезду может обеспечить "окно в то, как в целом звезды развиваются, особенно светящиеся очень сильно".