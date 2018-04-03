Следователи установили всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга

Ровно год назад на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро прогремел взрыв, его жертвами стали 16 человек

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Следователи раскрыли всю цепочку причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга, который произошел ровно год назад. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сотрудники ведомства совместно с ФСБ установили заказчика, организатора и исполнителей преступления, пишет РИА Новости со ссылкой на Петренко.

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По ее словам, террористический акт совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не знали друг друга. Взаимодействовали они исключительно в мессенджере, отметила Петренко.

Преступников выявили благодаря анализу так называемых электронных следов, которые остаются при подобных способах связи. В ходе расследования арестовали одиннадцать человек. Следствие практически завершено.

Ровно год назад на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро прогремел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одно самодельное взрывное устройство, его обезвредили.

Летом прошлого года ФСБ сообщила, что террористы, готовившие взрыв в метро, активно использовали Telegram для координации действий. В ведомстве отметили, что этот мессенджер позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.