Британия утверждает, что на самом деле хочет партнерства с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что никто не желает никакой войны, это просто реакция на "агрессию" России, в то время как Москва неоднократно запрашивала материалы по делу Скрипаля и предлагала различную помощь в совместной работе

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Великобритания заинтересована в конструктивных отношениях с Россией, однако считает необходимым "пропорционально реагировать" на "агрессивное поведение" РФ.

"Великобритания гораздо больше хотела бы, чтобы Россия была конструктивным партнером", — заявил РИА Новости во вторник официальный представитель канцелярии премьер-министра.

Он подчеркнул, что, не желая никакой войны, Соединенное Королевство вместе с тем не может оставить без внимания агрессию со стороны России.

"Нам нужно пропорционально реагировать на это агрессивное поведение со стороны России, и именно этим мы и занимаемся", — отметил представитель офиса премьера.

Он добавил, что рассчитывать на скорую нормализацию обстановки особенно не приходится. "Вызовы, которые собой представляет Россия, будут сохраняться годы", — отметил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к этому, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, еще 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Россия приняла ответные меры.