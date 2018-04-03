Британия утверждает, что на самом деле хочет партнерства с Россией

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Великобритания заинтересована в конструктивных отношениях с Россией, однако считает необходимым "пропорционально реагировать" на "агрессивное поведение" РФ.РИА Новости во вторник официальный представитель канцелярии премьер-министра.
Он подчеркнул, что, не желая никакой войны, Соединенное Королевство вместе с тем не может оставить без внимания агрессию со стороны России.
"Нам нужно пропорционально реагировать на это агрессивное поведение со стороны России, и именно этим мы и занимаемся", — отметил представитель офиса премьера.
Он добавил, что рассчитывать на скорую нормализацию обстановки особенно не приходится. "Вызовы, которые собой представляет Россия, будут сохраняться годы", — отметил он.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, еще 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Россия приняла ответные меры.