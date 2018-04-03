Таджикистан истратит на строительство дорог свыше ста миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Власти Таджикистана намерены потратить свыше 115 миллионов долларов на строительство автодороги на юго-востоке страны. Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство.
Работы в основном будут осуществляется за счет финансовых средств Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития, Фонда Абу-Даби и Фонда ОПЕК.
Предусмотрено также долевое участие правительства Таджикистана, сообщает Минэкономики республики.
В соответствии с проектом будут проведены работы по уравниванию и расширению дороги, установке 39 водопроводных труб, строительству бетонных арыков по обочинам дороги длиной 40 тысяч метров, строительству защитных фундаментов на расстоянии 10 тысяч метров, двух мостов и других необходимых сооружений.
Власти Узбекистана также уделяют огромное внимание ремонту трасс в республике. Так, в прошлом году было отремонтировано порядка трех тысяч километров региональных дорог — этот показатель почти на полторы тысячи километров больше, чем в предыдущем году.