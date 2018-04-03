Таджикистан истратит на строительство дорог свыше ста миллионов долларов

Предполагается, что проект начнется в текущем году и будет завершен в 2022 году.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Власти Таджикистана намерены потратить свыше 115 миллионов долларов на строительство автодороги на юго-востоке страны. Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство.

© Sputnik/ Александр Вильф Германия займется строительством платных дорог в Узбекистане

Речь идет о строительстве и реконструкции автомобильной дороги Куляб-Калаихумб.

Работы в основном будут осуществляется за счет финансовых средств Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития, Фонда Абу-Даби и Фонда ОПЕК.

Предусмотрено также долевое участие правительства Таджикистана, сообщает Минэкономики республики.

В соответствии с проектом будут проведены работы по уравниванию и расширению дороги, установке 39 водопроводных труб, строительству бетонных арыков по обочинам дороги длиной 40 тысяч метров, строительству защитных фундаментов на расстоянии 10 тысяч метров, двух мостов и других необходимых сооружений.

© Sputnik/ Igor Ageyenko В Узбекистане отремонтировано порядка 3 тыс. км автодорог за 2017 год

Общая протяженность указанного участка — 32 километра. Он является главной частью автомобильной дороги Куляб-Калаихумб, и его реконструкция позволит обеспечить круглогодичное передвижение жителей и увеличить транспортировку товаров и продукции.

Власти Узбекистана также уделяют огромное внимание ремонту трасс в республике. Так, в прошлом году было отремонтировано порядка трех тысяч километров региональных дорог — этот показатель почти на полторы тысячи километров больше, чем в предыдущем году.