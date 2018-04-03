Поминки в Казахстане закончились массовым отравлением

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Источником массового отравления на поминальном обеде в Акмолинской области стала женщина, готовившая еду, сообщили Sputnik Казахстан департаменте охраны общественного здравоохранения.
В марте зарегистрировано 58 случаев заражения острой кишечной инфекции у лиц, присутствовавших на поминальном обеде в кафе "Ласточка" в поселке Шортанды. На основании лабораторных исследований у всех заболевших диагностирован "Сальмонеллез".
При внеплановом обследовании кафе "Ласточка" выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических требований. Не у всех сотрудников есть санитарные книжки, производственный контроль не заключен. Информация направлена в Шортандинское РОВД для принятия мер.