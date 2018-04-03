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Поминки в Казахстане закончились массовым отравлением

© Sputnik/ Олег Ласточкин
В мире
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После поминального обеда в Акмолинской области у нескольких гостей диагностировали сальмонеллез

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Источником массового отравления на поминальном обеде в Акмолинской области стала женщина, готовившая еду, сообщили Sputnik Казахстан департаменте охраны общественного здравоохранения.

В марте зарегистрировано 58 случаев заражения острой кишечной инфекции у лиц, присутствовавших на поминальном обеде в кафе "Ласточка" в поселке Шортанды. На основании лабораторных исследований у всех заболевших диагностирован "Сальмонеллез".

Шашлык
© Flickr/ Allan Grey
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В ходе расследования установлено, что мясо было отварено и нарезано в антисанитарных условиях в нежилом, неблагоустроенном доме, где отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены. Нарезанное мясо и продукты питания были доставлены на неизвестном транспорте и хранились более 10 часов в кафе "Ласточка" при комнатной температуре. Варили и нарезали мясо родственники, при бактериологическом обследовании у одной из женщин нашли сальмонеллу.

При внеплановом обследовании кафе "Ласточка" выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических требований. Не у всех сотрудников есть санитарные книжки, производственный контроль не заключен. Информация направлена в Шортандинское РОВД для принятия мер.

Теги:
сальмонеллез, отравление, Казахстан



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