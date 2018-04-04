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Полицейские в защитных костюмах

Британские эксперты не смогли определить происхождение "Новичка"

Ben STANSALL / AFP
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (39)
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Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник "дело Скрипаля", отметил, что отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Британские специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхеда.

По его словам, полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

Дмитрий Солонников
© Киевские ведомости
Солонников: в "деле Скрипаля" может восторжествовать альтернативный взгляд
Глава лаборатории отметил, что научная информация была передана правительству, которое, по его словам, "использовало и многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам".

Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник "дело Скрипаля", отметил, что отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что теория Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипаля не подтвердится в любом случае. При этом Великобритании нужно будет принести извинения российской стороне, отметил он.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили четвертого марта без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", и обвиняют в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (39)

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Теги:
отравление, Сергей Скрипаль, Великобритания



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