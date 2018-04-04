Британские эксперты не смогли определить происхождение "Новичка"

Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник "дело Скрипаля", отметил, что отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Британские специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхеда.

По его словам, полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

Глава лаборатории отметил, что научная информация была передана правительству, которое, по его словам, "использовало и многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам".

Президент России Владимир Путин, комментируя во вторник "дело Скрипаля", отметил, что отравляющие вещества, похожие на "Новичок", могут производиться в 20 странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что теория Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипаля не подтвердится в любом случае. При этом Великобритании нужно будет принести извинения российской стороне, отметил он.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили четвертого марта без сознания в центре города Солсбери. Власти Великобритании утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", и обвиняют в причастности к этому Москву. При этом ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры.