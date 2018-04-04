"Чайка", на которой Брежнев ездил в Узбекистане, выставлена на продажу

За все время "Чайка" успела сменить двух владельцев и проехать две тысячи километров

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. На сайте объявлений "Юла" появилось сообщение о продаже ГАЗ-13 "Чайка" образца 1980 года.

Продавец машины утверждает, что лимузин входил в посольский гараж, а в 1982 году во время своего визита в Узбекистан на нем передвигался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Цена — 30 миллионов рублей, пишет Motor.

За все время "Чайка" успела сменить двух владельцев и проехать две тысячи километров. Сохранился и оригинальный двигатель — 5,53-литровая V-образная "восьмерка" мощностью 195 лошадиных сил, совмещенная с трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Лимузин способен разгоняться до "сотни" за 20 секунд, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Оснащение "Чайки" соответствует статусу машины и нехарактерно для других отечественных машин того периода. Так, лимузин укомплектован электростеклоподъемниками, системой отопления, противотуманными фарами, тонированными стеклами и креслами, отделанными кожей.

Ранее сообщалось, что на продажу выставили другой правительственный автомобиль — длиннобазный седан ГАЗ-12 ЗИМ. Рестомод с двигателем Nissan, автоматической трансмиссией и измененным салоном оценили в 20 миллионов рублей.