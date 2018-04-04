Захарова назвала британцев наперсточниками за удаление сообщения из Twitter

МИД Великобритании удалило со своей страницы в Twitter сообщение, с которого начались обвинения России в отравлении Сергея Скрипаля химическим веществом "Новичок"

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удаление из Twitter МИД Великобритании сообщения с обвинениями России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее МИД Великобритании удалил из своего микроблога Twitter сообщение, что вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, было произведено в России. Твит был опубликован 22 марта.

"Вот вся цена вот этому всему — удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте. Я сегодня найду это выражение, ну просто наперсточники, ну натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время — его удалили. Начнется потом, что не так поняли, на самом деле, мы же говорили, что это highly likely (с высокой степенью вероятности — ред.), это не прямые обвинения", — сказала Мария Захарова на брифинге в среду.

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Ранее в среду посольство России в Великобритании указало на несоответствия в высказываниях британской стороны, касающихся расследования дела в Солсбери.

В посте посольства приводятся фотографии с цитатами из Twitter МИД Великобритании и лаборатории. В цитате МИД Великобритании от 22 марта сказано так: "Анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в Портон-Дауне, показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун — это лаборатория, аккредитованная и определенная ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)".

22 March: “Porton Down lab @dstlmod clearly established that the source of Salisbury toxic agent was Russia”

3 April: “ @dstlmod never had the task to establish the source of the toxic agent” pic.twitter.com/rVyJsbNJiG — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 апреля 2018 г.

​В сообщении от 3 апреля, размещенном в Twitter самой лаборатории, написано: "Наши эксперты точно определили нервно-паралитическое вещество как "Новичок". Подтвердить источник вещества не входит и никогда не входило в сферу нашей ответственности".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.