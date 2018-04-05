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Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли

Роскосмос разработал обитаемый космический аппарат

Пресс-служба Роскосмоса
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Предприятия Роскосмоса представили космический аппарат, основная часть которого всегда повернута торцом к Солнцу и имеет на своем борту жилые и служебные помещения

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Предприятия Роскосмоса представили инновационные разработки на выставке "Архимед-2018" в "Сокольниках".

"ИСС имени Решетнева демонстрирует проект космического аппарата, основная часть которого всегда повернута торцом к Солнцу и включает в себя все жилые и служебные помещения. Данная конструкция может быть использована для создания орбитальных станций и осуществления пилотируемых полетов к ближним планетам", — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Футуролог Кононов Александр, архивное фото
© sputnik
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В центре тяжести основной части аппарата находится узел вращения, на котором расположена рама, предназначенная для крепления двигателей и баков с рабочим телом. Поворот основного блока вокруг своей оси и поворот рамы вокруг основного блока позволяет, сохраняя ориентацию всех систем на солнце, использовать двигатели для полета в любом направлении.

Салон "Архимед" проходит при поддержке администрации президента Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Московской городской организации ВОИР, IFIA, Союза машиностроителей России, ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Торгово-промышленной палаты. Основной целью организации и проведения салона "Архимед" является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

Теги:
аппарат, Космос, Изобретение, Роскосмос, Россия



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