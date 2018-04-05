Карасин: неформальные встречи лидеров Центральной Азии стали новым форматом

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Неформальные встречи глав государств Центральной Азии являются конструктивным форматом.

Рабочая (консультативная) встреча глав государств Центральной Азии состоялась в марте в Астане. Впервые идею провести такое неформальное мероприятие озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что следующая встреча состоится в Ташкенте в 2018 году.

"Я, например, считаю, что это чрезвычайно конструктивная новая страница в отношениях между центральноазиатской пятеркой. Поскольку сами лидеры в открытой дискуссии между собой будут решать те непростые проблемы, которые время от времени появляются", — заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он также рассказал, что встретился в четверг в Астане с заместителем министра иностранных дел Казахстана Галымжаном Койшыбаевым.

"Мы проводим эти консультации достаточно регулярно по решению наших двух министров. Следующие консультации состоятся во второй половине года в Москве", — сказал Карасин, отметив, что в ходе таких встреч происходит обмен "мнениями о ситуации в Центральной Азии, о тех тенденциях, которые доминируют в разных сферах жизни пяти центральноазиатских государств".

"Мы обсуждаем региональные проблемы, которые в основном связаны с теми угрозами, которые исходят из Афганистана, и достаточно открыто и прямо говорим о тех вопросах двусторонних отношений, которые нуждаются в разрешении или в каком-то продвижении вперед, включая график встреч на высшем и высоком уровнях, проведении масштабных двусторонних мероприятий, решении повседневных задач, включая многосторонние мероприятия, поскольку мы — Казахстан и Россия — являемся членами ЕАЭС, СНГ, ОДКБ", — сказал он.