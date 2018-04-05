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Украинский суд перенес арест капитана незаконно задержанного судна из Крыма

© Flickr/ Jordan Gillespie
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Украинские пограничники незаконно задержали российское рыболовецкое судно в Азовском море с 10 членами экипажа, поверенному в делах Украины вручили ноту МИД

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Херсонский городской суд перенес избрание меры пресечения капитану задержанного Украиной российского судна "Норд" на пятницу. 

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"Заседание перенесено на завтра", — сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

По ее словам, заседание было перенесено по техническим причинам. "Загруженность судей, множество заседаний", — добавила Тихончик.

"Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины", — сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Он отметил, что "был вызван в министерство иностранных дел поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота МИД".

"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — сказал дипломат.

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По его словам, "пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов". "Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены", — заявил Карасин.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Теги:
арест, судно "Норд", Прокуратура, Крым, Украина, Россия



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