Украинский суд перенес арест капитана незаконно задержанного судна из Крыма

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Херсонский городской суд перенес избрание меры пресечения капитану задержанного Украиной российского судна "Норд" на пятницу.
По ее словам, заседание было перенесено по техническим причинам. "Загруженность судей, множество заседаний", — добавила Тихончик.
"Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины", — сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Он отметил, что "был вызван в министерство иностранных дел поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота МИД".
"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — сказал дипломат.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".