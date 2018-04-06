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Глава МИД Беларуси Владимир Макей

Глава МИД Беларуси предложил коллегам из СНГ обсудить проблемы региона

© Sputnik/Виктор Толочко
В мире
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Владимир Макей отметил, что СМИД — это подготовительный этап к предстоящему заседанию Совета глав государств СНГ

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ предложил обсудить ключевые международные проблемы, затрагивающие интересы региона, и наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам.

Макей, в частности, подчеркнул, что для нынешнего времени характерна "насыщенная и разносторонняя повестка, в том числе включающая вопросы взаимодействия в сферах безопасности, борьбы с преступностью и противодействия международному терроризму".

"С учетом непростой геополитической ситуации… есть возможность в доверительном формате обсудить ключевые международные проблемы, затрагивающие интересы нашего региона, наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам", — сказал министр.

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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси также подчеркнул, что СМИД — это и подготовительный этап к предстоящему заседанию Совета глав государств. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить к встрече президентов в Душанбе формирование емкой, но в то же время крайне субстантивной повестки, что будет являться выполнением требования глав государств о повышении эффективности работы высших органов СНГ.

"Сегодня мы проводим первое заседание СМИД в текущем году, и тем самым, можно сказать, открываем политический сезон работы Содружества… В связи с этим я хочу еще раз поблагодарить российскую сторону за эффективную работу, проделанную в период председательства России в СНГ в прошедшем году, а также пожелать успешной и плодотворной деятельности нашим таджикским коллегам, принявшим эстафету председательства на текущий год", — добавил Макей.

В заседании СМИД в Минске принимают участие главы МИД Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Азербайджан и Туркменистан представляют заместители министров, а Молдавию — посол в Белоруссии. От Украины на заседании никто не присутствует.

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В повестке дня — более десятка пунктов. Это вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности, о внесении изменений в положения, регламентирующие деятельность Совета министров обороны государств­-участников Содружества и его секретариата. Будут рассмотрены проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Планируется также утвердить план многоуровневых межмидовских консультаций в СНГ на 2018 год.

Для обеспечения более эффективной работы антитеррористического центра СНГ главам внешнеполитических ведомств будет представлен проект решения о внесении поправок в положение об АТЦ.

Теги:
заседание, СМИД ОИС, Беларусь, СНГ, Узбекистан



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