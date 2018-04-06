Глава МИД Беларуси предложил коллегам из СНГ обсудить проблемы региона

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ предложил обсудить ключевые международные проблемы, затрагивающие интересы региона, и наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам.
Макей, в частности, подчеркнул, что для нынешнего времени характерна "насыщенная и разносторонняя повестка, в том числе включающая вопросы взаимодействия в сферах безопасности, борьбы с преступностью и противодействия международному терроризму".
"С учетом непростой геополитической ситуации… есть возможность в доверительном формате обсудить ключевые международные проблемы, затрагивающие интересы нашего региона, наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам", — сказал министр.
"Сегодня мы проводим первое заседание СМИД в текущем году, и тем самым, можно сказать, открываем политический сезон работы Содружества… В связи с этим я хочу еще раз поблагодарить российскую сторону за эффективную работу, проделанную в период председательства России в СНГ в прошедшем году, а также пожелать успешной и плодотворной деятельности нашим таджикским коллегам, принявшим эстафету председательства на текущий год", — добавил Макей.
В заседании СМИД в Минске принимают участие главы МИД Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Азербайджан и Туркменистан представляют заместители министров, а Молдавию — посол в Белоруссии. От Украины на заседании никто не присутствует.
Для обеспечения более эффективной работы антитеррористического центра СНГ главам внешнеполитических ведомств будет представлен проект решения о внесении поправок в положение об АТЦ.