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Флаг Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон ввел новые санкции против России

© Sputnik/ Максим Блинов
В мире
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Минфин США расширил антироссийские санкции - в новый список попали крупные бизнесмены, официальные лица и компании

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Семнадцать должностных лиц из России попали под новые санкции Вашингтона. Соответствующее заявление опубликовал накануне Минфин США, сообщает РИА Новости.

В список, в частности, вошли бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов.

Кроме того, в списке оказались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Скоч, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко.

Флаг ЕС
© Flickr/ Giampaolo Squarcina
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Включенные в список санкций лица и компании подпадают под общие требования о блокировке их собственности, счетов и денежных средств на территории США, запрете на получение виз и въезд в США.

Ограничительные меры вводятся в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот закон был принят летом 2017 года, в частности, для оказания давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, поддержкой правительства Башара Асада в Сирии, а также из-за обвинений во "вмешательстве в выборы президента США в 2016 году".

МИД РФ уже прокомментировал расширение санкционного списка в отношении России. В частности, в ведомстве заявили, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса.

"Они (меры) лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", — заявляет МИД РФ.
Кроме того, российские дипломаты посоветовали Вашингтону "побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", и отметили, что Москва примет "жесткие" ответные меры.

Теги:
США, Россия, Политика



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