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Стена на границе Мексики и США

США отмечают резкий всплеск числа задержаний нелегалов на границе с Мексикой

AFP / Sandy Huffaker
В мире
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В Белом доме заявили, что в марте этого года рост задержаний составил 200%

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Число арестованных нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой в марте составило около 55 тысяч человек, что на 200% больше, чем за тот же период 2017 года. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, сообщает РИА Новости.

Беженцы, архивное фото
© Sputnik/ Шахневаз Хан
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По его мнению, рост числа нелегальных мигрантов связан как с улучшением экономической ситуации в США при президенте Дональде Трампе, так и с планами главы государства усилить меры безопасности на границе, в частности, построить стену.

Согласно данным Службы пограничной и таможенной охраны США, в марте 2018 года на границе с Мексикой были задержаны или не допущены в страну 50 тысяч 308 человек, а в марте 2017 года — 16 тысяч 588 человек. Таким образом, это увеличение чуть больше чем в три раза.

Тем не менее, эти цифры не являются рекордными. Так, в марте 2013 года число задержанных составило более 54 тысяч, а год спустя — почти 57,5 тысячи человек.

Ранее президент Трамп заявил, что планирует разместить до 4 тысяч бойцов Национальной гвардии на границе с Мексикой, которые будут помогать сотрудникам таможни и погранслужбы США остановить поток нелегальных мигрантов.

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Теги:
США, Общество



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