Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты молодежной команды

В Канаде автобус с молодежной хоккейной сборной попал в аварию, в результате ДТП погибли 14 человек

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Канаде в результате столкновения грузовика с автобусом с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos погибли 14 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Королевской жандармерии страны.

Всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Три человека находятся в критическом состоянии.

© Фото: Humboldt Broncos/Twitter Молодежная хоккейная команда Humboldt Broncos

ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos произошло в пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Правоохранительные органы задействовали значительные ресурсы для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо на своей странице в Twitter принес соболезнования родным и близким погибших.

"Я не могу представить, как будут дальше жить родители погибших. Я искренне соболезную людям, пострадавшим в этой страшной трагедии", — написал он.