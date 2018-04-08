Задавивший людей в кафе гражданин Германии был психически не здоров

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Наезд на людей в Мюнстере совершил гражданин Германии 1969 года рождения, имеющий психические отклонения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции, ранее он судим не был и в настоящее время террористическая подоплека случившегося отвергается.
Накануне в доме совершившего атаку был проведен обыск — спецназ искал следы взрывчатки.
Ранее сотрудники спецназа обнаружили в грузовике пистолет, от которого под автомобильный коврик шел провод. Однако подозрение правоохранителей, что провод ведет к самодельному взрывному устройству, оказалось ложным.
В соответствии с показаниями свидетелей, в грузовике находились несколько человек, которые после совершения наезда убежали. Эта информация проверяется. Что касается мотивов атаки, то правоохранительные органы пока не берутся называть их.
Среди погибших — виновник трагедии, который, предположительно, находился за рулем автомобиля. По данным полиции, он покончил с собой.