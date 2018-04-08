Задавивший людей в кафе гражданин Германии был психически не здоров

Исламистского контекста в атаке власти пока не выявили

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Наезд на людей в Мюнстере совершил гражданин Германии 1969 года рождения, имеющий психические отклонения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции, ранее он судим не был и в настоящее время террористическая подоплека случившегося отвергается.

Накануне в доме совершившего атаку был проведен обыск — спецназ искал следы взрывчатки.

Ранее сотрудники спецназа обнаружили в грузовике пистолет, от которого под автомобильный коврик шел провод. Однако подозрение правоохранителей, что провод ведет к самодельному взрывному устройству, оказалось ложным.

В соответствии с показаниями свидетелей, в грузовике находились несколько человек, которые после совершения наезда убежали. Эта информация проверяется. Что касается мотивов атаки, то правоохранительные органы пока не берутся называть их.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий Грузовик протаранил толпу в Германии: есть жертвы

Напомним, инцидент произошел в субботу, 7 апреля, в городе Мюнстер. Минивэн въехал в толпу на террасе кафе. По официальным данным полиции, в результате наезда грузовика на людей погибли 3 человека и 20 пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. По данным СМИ, пострадавших от 30 до 50.

Среди погибших — виновник трагедии, который, предположительно, находился за рулем автомобиля. По данным полиции, он покончил с собой.