Для таджикских мужчин составят модную инструкцию

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министерство культуры Таджикистана намерено опубликовать рекомендательную инструкцию по одежде для мужчин.

Об этом сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Когда будет издана книга, пока неизвестно, однако известно, что она будет содержать подробные советы, что надевать таджикским мужчинам на работу и в будние дни, в школу, в выходные, на праздники или на свадьбу.

Напомним, ранее Минкультуры совместно с Аппаратом президента и Комитетом по делам женщин и семьи уже выпустило в свет книгу с рекомендациями по одежде для девушек и женщин.

В издании есть множество разделов: эскизы нарядов для работающих в госструктурах женщин, примеры нарядов для гуляний, национальных праздников, свадеб и семейных торжеств. Указывается, что рекомендовано надевать представительницам прекрасного пола в выходные дни.

Все эскизы подготовлены для девочек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет.

Коснулись авторы книги и одежды, которую носить не рекомендуется. Речь идет об одежде и платках черного цвета, черном хиджабе.