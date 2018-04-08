Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пасха — Воскресение Христово — самый главный из христианских праздников. В нем собрана вся суть православного учения о спасении. В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью.
По традиции в этот день верующие приветствуют друг друга словами о воскрешении Иисуса Христа.
Богослужения этой ночи являются особенно торжественными и проходят во всех православных приходах.
Главное пасхальное богослужение в эту ночь, по традиции, прохошло в храме Христа Спасителя, его совершил патриарх Кирилл.
В начале службы в храм доставили благодатный огонь, сошедший накануне в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из Израиля его перевезли в Москву в специальной капсуле. Патриарх Кирилл зажег от лампады свечи и провел крестный ход.
Воскресная служба — это начало пасхальной недели (Светлой седмицы). Но еще 40 дней после Пасхи православные могут приветствовать друг друга словами "Христос воскрес".