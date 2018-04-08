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Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу

Православные христиане во всем мире отмечают Пасху

© Sputnik/ Нина Зотина
В мире
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Воскресная служба — это начало пасхальной недели у православных

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пасха — Воскресение Христово — самый главный из христианских праздников. В нем собрана вся суть православного учения о спасении. В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью.

По традиции в этот день верующие приветствуют друг друга словами о воскрешении Иисуса Христа.

Богослужения этой ночи являются особенно торжественными и проходят во всех православных приходах.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (второй слева на первом плане) во время посещения архитектурного комплекса Пои Калян в Бухаре
© Sputnik/ Сергей Пятаков
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Паства Русской Православной церкви составляет основную часть православного мира. Всего же православными себя считают около 250 миллионов жителей Земли.

Главное пасхальное богослужение в эту ночь, по традиции, прохошло в храме Христа Спасителя, его совершил патриарх Кирилл.

В начале службы в храм доставили благодатный огонь, сошедший накануне в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из Израиля его перевезли в Москву в специальной капсуле. Патриарх Кирилл зажег от лампады свечи и провел крестный ход.

Воскресная служба — это начало пасхальной недели (Светлой седмицы). Но еще 40 дней после Пасхи православные могут приветствовать друг друга словами "Христос воскрес".




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