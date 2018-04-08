Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Экс-полковнику запаса ГРУ Сергею Скрипалю, работавшему на британские спецслужбы, и его дочери Юлии собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить из от новых покушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.
Среди стран, которые рассматривались для переезда Скрипалей, были США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Однако наиболее предпочтительной страной были признаны Соединенные Штаты.
"Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их легче защитить", — заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.
Источники подтвердили, что оба пострадавших находятся в сознании, и выразили надежду, что они в скором времени оба смогут помочь следствию.
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.