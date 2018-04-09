Огромный танкер протаранил особняк в Турции

В настоящее время проход судов через Босфор временно закрыт из-за столкновения сухогруза со зданием

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк.

Инцидент произошел в минувшую субботу в азиатской части Стамбула — в районе Анадолухисар.

Причиной аварии стали неполадки с рулем, и сухогруз не смог быстро сманеврировать, чтобы избежать столкновения.

В настоящее время пролив Босфор временно закрыт для прохода судов.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах.

По сведениям местных СМИ, разрушенный особняк был построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов. В последние несколько лет он использовался для проведения концертов и свадеб.