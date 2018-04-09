Сирийская авиабаза атакована ракетами, США отрицают свою причастность

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В ночь на понедельник, 9 апреля, по авиабазе Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс был нанесен ракетный удар.

Как сообщает РИА Новости, военным арабской республики удалось отразить удар: системы сирийской ПВО сбили в общей сложности восемь ракет.

По данным сирийского национального агентства САНА, в результате атаки есть жертвы.

Межу тем Вашингтон опроверг сообщения об этом. По словам источника, близкого к администрации США, в настоящее время американские военные не осуществляют военных операций против Сирии.

Официальных данных о том, кто стоит за организацией атаки, пока нет.